Трамп попросил Северную Корею послать в США свое ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп предложил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну отправить все ядерное оружие КНДР в Америку. Об этом сообщает Reuters.

Агентство уточняет, что такое предложение было сформулировано Вашингтоном на саммите во Вьетнаме 27-28 февраля. Это было одним из пунктов программы Трампа по полному ядерному разоружению КНДР.

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Помимо передачи непосредственно боеголовок, Пхеньян должен был полностью демонтировать ядерную инфраструктуру страны, ликвидировать программы по разработке химического и биологического оружия, пустить под нож баллистические ракеты и пусковые установки, а также закрыть связанные с вышеуказанными пунктами производства двойного назначения. Также предлагалось перевести всех ученых и техников в области ядерной программы на коммерческую деятельность, и предоставить полный доступ американским и международным инспекторам на все интересующие их объекты.

Ким Чен Ын ответил на это предложение отказом. В тот же день саммит был досрочно прерван, стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления.

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