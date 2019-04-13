Ким Чен Ын дал США время подумать о новых переговорах

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов подождать смену подхода США к переговорам до конца года. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын отметил, что терпеливо будет ждать, пока США примут «мудрое» решение изменить стратегию переговоров, которое позволи провести новые переговоры. Однако такую же хорошую возможность, как в прошлый раз, будет найти труднее, отметил он. Если США найдут нужную методику и предложат проведение третьей встречи глав двух государств, то КНДР готовы согласиться. В противном случае, перспектива решения ядерного вопроса будет «мрачна и весьма опасна», подчеркнул северокорейский лидер.

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Помимо этого, Ким Чен Ын охарактеризовал отношения между ним и президентом США Дональдом Трампом как «прекрасные».

Второй саммит США и КНДР прошел во Вьетнаме 27-28 февраля. Вашингтон предложил Пхеньяну полностью демонтировать ядерную инфраструктуру страны, ликвидировать программы по разработке химического и биологического оружия, пустить под нож баллистические ракеты и пусковые установки, а также закрыть связанные с вышеуказанными пунктами производства двойного назначения.

Также предлагалось перевести всех ученых и техников в области ядерной программы на коммерческую деятельность, и предоставить полный доступ американским и международным инспекторам на все интересующие их объекты. Ким Чен Ын ответил на это предложение отказом. В тот же день саммит был досрочно прерван, стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления.

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