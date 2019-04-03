Ким Чен Ына пригласили в Россию

Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну передано приглашение посетить Россию. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает «Интерфакс».

«Конкретных договоренностей нет», — подчеркнул чиновник. Он добавил, что сейчас ожидается официальный ответ северокорейской стороны.

В начале апреля министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вместе с делегацией посетил в Пхеньян. Министр встретился с председателем президиума Верховного народного собрания Ким Ён Намом и через него передал презент для северокорейского лидера. В посольстве России в Северной Корее отметили, что это плановый обмен по линии правоохранительных органов, передает ТАСС.

Если встречу согласуют, то это станет первым визитом нынешнего руководителя КНДР в Россию. Предыдущий лидер Северной Кореи Ким Чен Ир был в России три раза. В последний раз это произошло в 2011 году.

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