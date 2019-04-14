Северная Корея заинтересовалась российскими самолетами

Северная Корея заинтересована в приобретении у России новых гражданских самолетов. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщил ТАСС вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, который возглавляет находящуюся в Пхеньяне российскую парламентскую делегацию.

Он напомнил, что в настоящее время северокорейские авиалинии выполняют рейсы между Пхеньяном и Владивостоком, и отметил, что и российская, и корейская стороны хотят повысить безопасность полетов благодаря постановке на этот маршрут современных авиалайнеров российского производства.

Кроме того, считает Неверов, подобное соглашение учитывало бы интересы не только россиян, но и «граждан вообще любой страны, которые пользуются авиарейсами до Пхеньяна». «Мы считаем, что подобный диалог должен вестись, так как это [гражданская авиация] не входит в круг претензий Совета Безопасности ООН к Пхеньяну», — пояснил Неверов.

Авиапарк национальной авиакомпании КНДР Air Koryo традиционно формируется из российских самолетов. Так, в настоящее время для пассажирских перевозок внутри страны используются Ил-18 и Ту-154, а международные рейсы выполняются на Ту-204.

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