Правительство решило продвинуть российские самолеты на фоне скандала с Boeing

Правительство запретило лоукостеру «Победа» приобрести дополнительные 30 судов Boeing 737 MAX. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Авиакомпания еще в прошлом году направила заявку в комиссию по импортозамещению с просьбой одобрить заказ на 50 Boeing 737 MAX. «Победа» уже подписала твердый контракт закупку 20 судов в 2019-2021 годах, еще 30 планируется с 2022 года.

Комиссия одобрила лизинг только первых 20 Boeing. Закупку оставшихся 30 бортов не согласовала и не стала выносить на правительственную комиссию подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова, сообщают источники.

Вместо этого подкомиссия Борисова рекомендовала «Победе» рассмотреть покупку 30 российских среднемагистральных судов МС-21. Стопроцентному собственнику лоукостера «Аэрофлоту» рекомендовали пересмотреть график поставок МС-21 с учетом интересов «Победы».

Ввоз в страну иностранной авиатехники дороже одного миллиарда рублей госкомпании должны согласовывать в правительстве с 2018 года. Стоимость 30 Boeing 737 MAX в зависимости от модели составляет 1,8-2 миллиарда долларов.

С октября 2017 года было зарегистрировано 23 случая возникновения неполадок с Boeing 737 MAX. За последние полгода в мире зафиксировали две авиакатастрофы с их участием, в которых погибли 346 человек. Последнее крушение состоялось 10 марта в Эфиопии, тогда самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы, погибли 157 человек, находившихся на борту. После этого от эксплуатации этих самолетов отказалось около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо для полетов Boeing 737 MAX.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!