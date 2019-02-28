«Победа» вошла в тройку крупнейших перевозчиков

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») по итогам января 2019 года вошла в тройку крупнейших авиакомпанией России, говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика. Такой результат достигнут авиакомпанией впервые. За месяц лайнерами отечественного лоукостера перевезено более 689 тысяч клиентов или на 43,7 процента больше чем за аналогичный период 2018 года.

«Высочайшая востребованность низкобюджетных перевозок в России в очередной раз наглядно доказана. "Победа" — третья по перевозкам в России, хотя по количеству клиентов на один самолет нам нет равных: в январе мы перевезли почти 29 тысяч клиентов на каждом из наших 24 комфортабельных самолетов», — прокомментировал новость генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

В 2018 году «Победа» продала более 400 тысяч билетов по минимальным тарифам 499/999рублей с учетом всех аэропортовых сборов. В наступившем году «Победа» планирует перевезти не менее 10 миллионов клиентов. Этого результата компания надеется достигнуть за счет пополнения парка и наращивания маршрутной сети.

Группа «Аэрофлот» планирует к 2023 году довести пассажиропоток до 90–100 миллионов пассажиров. Этого результат группа намерена достигнуть в том числе и за счет максимально низких для россиян цен на авиабилеты. Предполагается что компания «Победа» будет перевозить 25-30 миллионов пассажиров в год и станет главным драйвером роста группы «Аэрофлот».

