Выпавшему из люльки на рейсе «Победы» мальчику не потребовалась госпитализация

Ребенку, выпавшему из люльки у бортпроводника авиакомпании «Победа» в Сургуте, госпитализация не потребовалась, мальчик находится на амбулаторном наблюдении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения ХМАО-Югры.

В департаменте не уточнили характер повреждений, ссылаясь на федеральный закон об охране здоровья. При этом, как сообщил агентству источник в экстренных службах города, серьезных травм и переломов у ребенка нет.

Экипаж рейса и бортпроводники не остались равнодушными к произошедшему и выразили свои искренние переживания за ребенка. «Вся наша команда очень близко к сердцу восприняла эту историю. Данияр действовал от чистого сердца, по своей инициативе, ведь мы всегда стараемся помочь клиентам. (…) Наш коллега не отходил от медпункта ни на шаг, очень переживает», — написал в Инстаграмме представитель экипажа с ником thewwweeknd.

«Мы очень переживаем за малыша с рейса Махачкала-Сургут!!! Желаем здоровья ребеночку и маме!!!», — пишет представительница авиакомпании с ником mary_rox.

Авиакомпания, в свою очередь, сообщила, что все расходы, связанные с лечением ребенка, компенсирует в полном объеме. Кроме того, как сообщил агентству представитель «Победы», лоукостер проведет собственное расследование случившегося. И уже дал указание всем бортпроводникам проверять надёжность креплений в детских переносках и требовать у родителей, чтобы те убедились, что ребёнок пристегнут.