«Победа» бесплатно перевезла почти две тысячи Дедов Морозов

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», во время новогодних праздников бесплатно перевезла 1968 пассажиров, одетых в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе авиакомпании, отметив при этом, что данный показатель в пять раз больше, чем в период прошлогодних новогодних каникул — тогда акцией «Победы» воспользовались лишь 385 пассажиров.

В авиакомпании также отметили, что данная новогодняя акция, уже ставшая традиционной, рассчитана на людей, не сумевших по каким-либо причинам купить билеты на новогодние каникулы, но при этом готовых провести некоторое время в аэропорту в ожидании бесплатного перелета.

Костюмированными пассажирам в «новогодний сезон — 2019» оказались наиболее востребованными аэропорт «Внуково» в Москве, а также авиагавани Санкт-Петербурга, Бегишево, Улан-Удэ, Стамбула и Бергамо.

Всего с 25 декабря 2018 года по 10 января 2019 года «Победа» выполнила 2,3 тысячи рейсов и перевезла более 400 тысяч пассажиров.

Каждый желающий бесплатно улететь рейсом «Победы» в период новогодних праздников мог прибыть в аэропорт отправления, подойти к стойке регистрации в костюме Деда мороза или Снегурочки и дождаться конца регистрации на любой рейс авиакомпании. При наличии свободных мест, а таковых, как правило, остается около трех процентов, всем желающим предоставлялись бесплатные места. Единственное требование — пассажир должен был остаться до конца полета в образе сказочного персонажа.