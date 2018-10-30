«Победу» назвали ценовым лидером осени 2018 года

Один из крупнейших сервисов путешествий OneTwoTrip признал цены низкобюджетной авиакомпании «Победа» (входит в Группу «Аэрофлот») самыми низкими на внутрироссийских и международных рейсах в осеннем сезоне 2018 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе перевозчика. Аналитики сервиса отмечают, что предлагаемые «Победой» цены более чем в два раза ниже, чем у других компаний.

Средняя стоимость авиабилетов «Победы» из Москвы в Хельсинки, Лондон (через Санкт-Петербург) и Карловы Вары осенью оказалась в пять раз меньше среднего чека других авиакомпаний (включая предлагаемые последними стыковочные перелеты), следует из исследований OneTwoTrip. Билеты «Победы» из Перми в Тбилиси, из Калининграда в Рим, из Казани в Минеральные Воды обошлись путешественникам в четыре раза дешевле, чем у других перевозчиков. Из Москвы в Улан-Удэ и Томск — в три раза дешевле.

«Победа» не в первый раз признается ценовым лидером рынка авторитетными метапоисковиками и сервисами по продаже билетов. Аналитики также отмечают, что уровень самых доступных на рынке тарифов «Победы» в целом оказывает влияние на снижение среднего чека у других перевозчиков на конкурентных маршрутах в среднем на 20 процентов.

Благодаря своей ценовой политике и уникальной модели «Победа», по мнению экспертов, пользуется высокой востребованностью на российском рынке. Так средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 94 процента, а на большинстве рейсов достигает 100 процентов. В настоящий момент это самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний. Минимальный тариф компании составляет всего 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.

Авиакомпания «Победа» входит в Группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Компания работает на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов России.