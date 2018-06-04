«Победа» выступила за ужесточение наказания пилотов

Пилоты авиакомпании «Победа» были отстранены от выполнения рейса Сургут-Махачкала. Летчики находились в состоянии алкогольного опьянения. Администрация перевозчика настояла на расторжении с ними трудового договора по соглашению сторон — уволить нарушителей правил полетов по соответствующей статье Трудового кодекса не удалось, сообщили «Ленте.ру» в аиакомпании.

«К сожалению, наше законодательство не предусматривает лишение нарушителей пилотских свидетельств», — заявил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. «Но Победа будет добиваться внесения в законодательство жесточайшей ответственности за употребление алкоголя в авиатранспортной отрасли». По словам главы перевозчика, в «Победе» абсолютно нулевая толерантность и заведомо предвзятое отношение к сотрудникам, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь.

Еще в феврале 2017 года Минтранс РФ подготовил соответствующие изменения в Воздушный кодекс. Регулятор намерен ввести обязательное тестирование пилотов не только до, но и после полета, на предмет выявления признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая остаточные явления. Сейчас проверки на алкоголь проводятся выборочно. Послеполетный медосмотр экипажей и авиадиспетчеров в настоящее время законодательно вообще не регламентирует

«Победа» — низкобюджетная авиакомпания группы «Аэрофлот», образована в сентябре 2014 года. В апреле 2018 года она вошла в топ-5 крупнейших авиаперевозчиков РФ по объемам пассажиропотока.