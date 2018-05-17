Западные эксперты оценили стоимость лоукостера «Победа» в 600 миллионов долларов

При инвестициях в объеме 50 миллионов долларов стоимость лоукостера «Победа», по оценкам западных аналитиков составляет 600 миллионов долларов. Об этом заявил генеральный директор «Аэрофлота» и председатель совета директоров «Победы» Виталий Савельев в интервью ТАСС.

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев впервые назвал оценку дочерней авиакомпании «Победа».

«Победа» (в 2013 году — «Добролет») — кто только не говорил тогда, что это очередная профанация, «он в очередной раз придумал какую-то затею, чтобы пропиариться». А «Победа» второй год приносит 3,5 миллиарда чистой прибыли. В этом году она уже нам заплатила, как материнской компании, 50 процентов чистой прибыли в качестве дивидендов», — отметил Виталий Савельев.

У компании, по его словам, нулевая долговая нагрузка,она перевозит 5 миллионов пассажиров, средний чек по году составляет 4,5 тысячи рублей. «Ее все ругают, но ею все летают. Она растет. Как в «дочку», мы должны были вложить в «Победу» где-то 120 миллионов долларов по бизнес-плану. Мы вложили около 50 миллионов долларов. Знаете, сколько стоит сейчас «Победа», по оценкам западных аналитиков? 600 миллионов долларов. Это установлено математическим методом и методом прямого сравнения с лоукостерами», — подчеркнул гендиректор перевозчика.

Как отмечает РБК со ссылкой на представителя перевозчика, в первый полный год работы (2015 год) «Победа» получила чистую прибыль 37,2 миллиона рублей, согласно данным базы «СПАРК». В 2016 году этот показатель составил 3,3 миллиарда рублей. По итогам 2017 года чистая прибыль составила 3,5 миллиарда рублей сообщил представитель «Победы».

Аналитик «Атона» Михаил Ганелин назвал оценку «Победы» в 600 миллионов долларов вполне адекватной — это около 10 прибылей компании. Он отметил, что капитализация самых известных мировых лоукостеров Rynair и EasyJet составляет 12-15 прибылей. «Так как «Победа» не публичная, это внутренняя оценка, а сам «Аэрофлот» торгуется как группа по более низким мультипликаторам», — отмечает Ганелин. Эксперт считает, что выход «Победы» на фондовый рынок вызвал бы большой интерес у инвесторов.