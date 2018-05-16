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«Победа» оспорит в суде обязанность перевозить безразмерные вещи

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Авиакомпания «Победа» обратилась в Верховный суд с целью оспорить обязанность перевозить сверх ручной клади безразмерные вещи. Как отмечает перевозчик, уже сейчас на основе расчетов производителя самолетов Boeing все место в салоне отдано под бесплатную ручную кладь.

Лоукостер призывает дать ему возможность работать для «своего» пассажира. При этом в «Победе» подчеркивают, что речь не идет об отказе перевозить детские люльки и вещи, необходимые в полете людям с ограниченными возможностями.

В июле 2017 года вступила в силу новая редакция Воздушного кодекса России. Документ позволял авиакомпаниям не включать в тариф свои расходы на провоз багажа, дав возможность клиентам, путешествующим налегке, не платить за провоз такого багажа.

Одновременно на авиакомпании была возложена обязанность перевозить ручную кладь пассажиров, и порядок перевозки которой должен был установить Минтранс России. Такие правила были установлены, однако, как отметили в авиакомпании, в них ничего не поменялось, и пункт 135 гласит о том, что пассажир сверх нормы ручной клади, которая установлена Воздушным кодексом, имеет право взять с собой безразмерную дамскую сумку, безразмерный портфель, безразмерный портплед — вещи, которые были и до этого в федеральных правилах.

«Победа» обратилась в компанию Boeing, производитель воздушных судов перевозчика, с просьбой рассчитать объем ручной клади на одного пассажира так, чтобы каждый из 189 клиентов, который находится на борту, имел возможность безопасно разместить ее в салоне воздушного судна. Сверх этих размеров более ничего разместить в салоне невозможно. «Если объем ручной клади, которую установил производитель, будет превышен, это будет означать ровно то, что крайние пассажиры вообще не будут иметь место для его размещения. И нам придется забрать и сдать в багаж», — отметил генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков.

В авиакомпании подчеркнули, что главный аргумент для перевозчика — это безопасное размещение всех вещей в салоне воздушного судна. Поскольку все полки имеют определенный объем, и сверх этого объема ничего разместить нельзя, «никакие авиационные правила не могут заставить нас разместить в салоне какие-то вещи небезопасно», отметили в авиакомпании. Также перевозчик подчеркивает, что во всем мире безопасность — единственное, что контролирует государство, на чем сосредотачивает 100 процентов своего внимания. Вопросы сервиса на борту и взаимоотношений авиакомпании и пассажира отданы рынку.

Кроме того, авиакомпания ежедневно проводит анкетирование своих клиентов с целью оценить удовлетворенность пассажиров условиями перевозки. Опросы показывают, что клиенты довольны тарифами и согласны с правилами перевозчика. «Проведенный международным консалтинговым агентством Boston Consulting Group опрос наших клиентов подтвердил, что для них летать по низким тарифам гораздо важнее, чем взять на борт лишнюю дамскую сумку или портплед», — подчеркнули в авиакомпании. «Наш пассажир — это пассажир, который хочет экономить, который летает налегке, и готов на определенные жертвы в плане ручной клади ради того, чтобы лететь очень дешево. И мы готовы это ему обеспечить. И мы очень хотели бы, чтобы не создавались искусственные препоны», — отметил Андрей Калмыков.

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