«Победа» разрешила бесплатно возить в ручной клади пудовые гири

Российский лоукостер «Победа» снял ограничение на вес ручной клади. Об этом ТАСС в среду, 15 ноября, сообщил генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыко.

Теперь, по его словам, лимитировать будут только размер проносимого на борт багажа. Он должен быть не более 36 сантиметров в длину, 30 сантиметров в ширину и 27 сантиметров в высоту.

Если эти условия соблюдены, пассажиры могут взять в салон хоть 16-килограммовую гирю (примерно столько весит один пуд), если она поместится в калибратор, подчеркнул Калмыков.

В начале ноября в России изменились правила провоза багажа по невозвратным авиабилетам. Норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, — не более пяти килограммов. Сумка, превышающая по весу указанную норму, должна быть сдана пассажирами в багажное отделение. Этот лимит может быть увеличен перевозчиком.

Кроме того, согласно новым правилам, пассажиры могут взять в салон сверх минимальной нормы ручной клади рюкзак, портфель или женскую сумку, верхнюю одежду костыли, коляски, букеты цветов, детское питание и другие предметы. Однако из списка исчезли ноутбук, зонт и фотоаппарат: по мнению авторов поправок, эти предметы можно убрать в сумку.

Ранее многие авиакомпании разрешали брать на борт десятикилограммовый чемодан, а за использование багажного отсека брали дополнительную плату. «Победа» предоставляла бесплатное место в багажном отсеке для десятикилограммовых сумок, однако жестко регламентировала вес ручной клади. В частности, на борт нельзя было бесплатно пронести рюкзак.