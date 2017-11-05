В России изменились правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах

В России с 5 ноября изменились Федеральные авиационные правила в части провоза багажа и ручной клади в самолетах.

В частности, заработал закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты, в которых для дополнительной экономии исключена норма бесплатного багажа. Тем не менее, перевозчики по-прежнему обязаны предоставлять услугу бесплатной ручной клади при условии ее веса не менее пяти килограммов на человека — ранее ограничение составляло 10 килограммов.

Также определен перечень того, что пассажир сможет бесплатно взять на борт сверх минимума. В него вошли рюкзак, дамская сумка или портфель, верхняя одежда, детское питание, детскую люльку или коляску, костыли, трости, лекарства, а также товары из магазинов беспошлинной торговли.

Минтранс рассчитывает, что перевозчики расширят свою тарифную сетку авиакомпаний, что повысит авиационную мобильность россиян.

4 октября стало известно, что 46 процентов российских туристов выразили готовность полностью отказаться от багажа и ручной клади ради экономии.