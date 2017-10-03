Россиянин отсудил 60 тысяч рублей за задержку авиарейса

Житель города Орска (Оренбургская область) отсудил у авиакомпании S7 Airlines 60 тысяч рублей за задержку рейса. Об этом сообщается на сайте Оренбургского областного суда.

В июле 2016 года мужчина приобрел билеты по маршруту Владивосток — Новосибирск. Далее он планировал отправиться в Москву, а затем в Оренбург рейсами другой авиакомпании.

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Однако вылет из Владивостока был задержан на семь часов. Причиной стала поломка воздушного судна. В итоге мужчина пропустил стыковочные рейсы и вынужден был потратить 39 тысяч рублей на новые билеты, а также 1,6 тысячи рублей на проживание в гостинице.

Вернувшись домой, пассажир обратился с претензией в авиакомпанию, однако получил отказ в возмещении убытков. Тогда житель Орска решил идти в суд. В итоге в пользу пассажира были взысканы убытки, компенсация морального вреда и штраф за отказ удовлетворить требования потребителей — всего более 60 тысяч рублей.

В августе житель Екатеринбурга через суд добился от авиакомпании «Уральские авиалинии» выплаты 240 тысяч рублей компенсации за отмененный рейс.