Пропустивший рейс из-за «оккупации Крыма» россиянин подаст на Delta в суд

Россиянин Андрей Еремин, которого, по его словам, сняли с рейса американской авиакомпании Delta Air Lines за «оккупацию Крыма», собирается подать на нее в суд. Об этом он в среду, 26 июля, заявил в эфире телеканала «Россия-24», передает РИА Новости.

«Я подам в суд за то, что меня оскорбили. Они (авиакомпания — прим. «Ленты.ру») мне предложили 100 долларов компенсации. Я этого не прощаю», — подчеркнул он.

По словам Еремина, он не получил объяснений от представителей Delta. «Авиакомпания не сказала ничего. Они сказали, что у них пассажир, американский гражданин, неуютно чувствует лететь с российским гражданином, с оккупантом Крыма», — отметил он.

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Ранее в тот же день в авиакомпании пояснили, что россиянина сняли с рейса Сиэтл-Атланта не за «оккупацию Крыма», а за то, что он нарушил правила безопасности. Представители перевозчика отметили, что россиянин опоздал на рейс и ворвался через уже закрытую в салон готовившегося ко взлету самолета, что привело к срабатыванию сигнализации. Мужчину допросили сотрудники правоохранительных органов, а затем ему перенесли бронирование на более поздний рейс в Атланту.

Еремин в своем Facebook написал, что пассажир рядом с ним отказался лететь рядом, назвав его оккупантом Крыма. Он добавил, что Delta Airlines поддержала претензии соседа, и в результате Еремину пришлось лететь другим рейсом.

Постом заинтересовались российские дипломаты, которые произвели репост записи на странице посольства и попросили объяснений у авиакомпании.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев признать результаты плебисцита отказался. Москва утверждает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права