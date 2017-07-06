United Airlines лишила маленького ребенка оплаченного места в самолете

Американская авиакомпания United Airlines продала место в самолете, оплаченное пассажиркой для своего ребенка, другому человеку. В итоге Ширли Ямаучи (Shirley Yamauchi) пришлось весь полет держать двухлетнего сына на руках, сообщает портал Hawaii News Now.

Как уточняет телеканал Fox News, инцидент произошел 29 июня. Проживающая на Гавайях учительница летела в Бостон, чтобы принять участие в конференции педагогов. Как подчеркнула женщина, она заплатила за билеты для себя и сына Тайзо (Taizo) в общей сложности около двух тысяч долларов.

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Однако во время пересадки в Хьюстоне на борт зашел мужчина, который заявил, что место, на котором сидит ребенок, по билету принадлежит ему. Ямаучи обратилась за помощью к стюардессе, но та сказала, что самолет полон и пересадить пассажира некуда. В итоге учительнице более трех часов пришлось держать сына весом около 11 килограммов на руках.

Женщина призналась, что боялась выразить свое возмущение происходящим, так как читала в новостях об инцидентах с пассажирами United Airlines, в частности с врачом Дэвидом Дао. Позднее выяснилось, что сотрудники перевозчика в аэропорту неправильно отсканировали посадочный талон Ямаучи и данные о сыне, летевшем вместе с ней, не попали в компьютерную систему.

Представители United Airlines извинились перед клиенткой спустя пять дней после этого случая. Ей пообещали вернуть деньги за билет сына и предоставить ваучер на другой перелет.

Инцидент с доктором Дао произошел в апреле в аэропорту Чикаго. Мужчину сняли с переполненного рейса с применением силы, в итоге он серьезно пострадал. Данное ЧП спровоцировало скандал, из-за него капитализация компании снизилась на 750 миллионов долларов.

После этого в СМИ появился ряд аналогичных новостей о происшествиях с клиентами United Airlines, в частности сообщение об избиении пожилого путешественника в техасском аэропорту.