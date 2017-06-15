Пожилой пассажир потребовал от United Airlines миллион долларов за избиение

Пожилой американец подал в суд на авиакомпанию United Airlines и ее бывшего сотрудника за избиение в аэропорту, потребовав более миллиона долларов в качестве компенсации. Об этом сообщает телеканал KPRC 2.

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Инцидент произошел в авиагавани Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша (штат Техас) в 2015 году, однако известно о нем стало только сейчас. Рональд Тигнер (Ronald Tigner) попросил у сотрудника United Airlines новый посадочный талон взамен испорченного.

Однако Алехандро Анастасия (Alejandro Anastasia) отказал 71-летнему мужчине и оскорбил его. После короткой перепалки работник перевозчика сбил Тигнера с ног, в результате тот потерял сознание. Пожилой человек несколько минут пролежал на полу, прежде чем на него обратила внимание другая пассажирка, попросившая представителей United Airlines вызвать медиков.

Также известно, что Анастасия заплатил штраф за нанесение телесных повреждений. Кроме того, его уволили из авиакомпании после этого происшествия.

Тигнер подал в суд на United Airlines, Анастасию, а также другого сотрудника перевозчика, которого обвиняет в халатности. Перевозчик принес мужчине свои извинения.

В апреле авиакомпания оказалась в центре скандала после того, как с ее рейса в аэропорту Чикаго с применением силы сняли пассажира. В результате доктор Дэвид Дао получил серьезные травмы. Это ЧП также вызвало волну возмущения в Китае. В итоге United Airlines заключила мировое соглашение с пострадавшим врачом.

