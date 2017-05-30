Бортпроводник United Airlines обвинил пассажира-гея в домогательствах к сыну

Бортпроводник американской авиакомпании United Airlines обвинил пассажира с нетрадиционной сексуальной ориентацией в домогательствах к его сыну во время полета. Об этом сообщает International Business Times.

Инцидент произошел во время рейса из города Нью-Арк (штат Нью-Джерси) в столицу Северной Каролины Роли 20 мая. Генри Амадор-Баттен (Henry Amador-Batten) путешествовал вместе со своим пятилетним сыном.

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Один из стюардов посчитал, что мужчина держал свою руку слишком близко от гениталий ребенка. Он уведомил об этом капитана лайнера, а тот связался с полицией в аэропорту Роли-Дерхем. По прибытии в воздушную гавань Амадора-Баттена допросили стражи порядка, которые сообщили ему об этих обвинениях. После беседы путешественника отпустили.

Сам Амадор-Баттен был возмущен произошедшим. Он нанял адвоката и планирует подать в суд на United Airlines. Американец сказал, что представительница перевозчика связалась с ним и извинилась, но его это не удовлетворило. В авиакомпании оправдали действия своих сотрудников, заявив, что в тех обстоятельствах они посчитали уместным обратиться в полицию.

Этой весной United Airlines оказалась в центре скандала после того, как с ее рейса с применением силы сняли пассажира. В результате инцидента в Чикаго доктор Дэвид Дао серьезно пострадал, а капитализация компании упала на 750 миллионов долларов. В итоге перевозчик заключил мировое соглашение с пострадавшим.

