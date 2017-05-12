На борт самолета United Airlines снова пробрался скорпион

Самолет американской авиакомпании United Airlines, направлявшийся из Хьюстона в Эквадор, задержали из-за обнаруженного в салоне скорпиона. Это уже второй подобный инцидент, произошедший на бортах перевозчика за последний месяц, сообщает в пятницу, 12 мая, Fox News.

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Скорпиона на рейсе в Эквадор обнаружили во время руления в Международном аэропорту Джорджа Буша. Один из пассажиров увидел, как паукообразное выползает из под одежды его попутчика. Мужчина сообщил о скорпионе бортпроводникам, которые вызвали медицинских работников. Врачи осмотрели пассажира на предмет укусов, но ничего не обнаружили.

После этого по соображениям безопасности авиакомпания попросила своих клиентов покинуть лайнер и предоставила им резервный борт.

В середине апреля на рейсе United Airlines из Хьюстона в Калгари скорпион ужалил пассажира бизнес-класса во время обеда. Членистоногое свалилось на мужчину с багажной полки.