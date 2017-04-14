Cкорпион ужалил пассажира на борту самолета United Airlines

Скорпион ужалил пассажира самолета американской авиакомпании United Airlines, летевшего из Хьюстона (штат Техас, США) в Калгари (провинция Альберта, Канада). Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил телеканал CNN.

Во время обеда пассажир бизнес-класса Ричард Белл почувствовал, как на его голову что-то упало с багажной полки. Когда он стряхнул помеху с волос, то увидел на откидном столике перед собой скорпиона, который ужалил его в руку. Увидевший это сосед

дал пострадавшему таблетку от аллергии, чтобы предотвратить вероятные осложнения.

Стюарды сумели поймать членистоногое и смыли его в туалет. Они сразу связались с врачом на земле, который дал необходимые инструкции и заверил, что это не опасный для жизни инцидент. По прибытию в Калгари пассажира уже ожидала бригада медиков.

Неизвестно, как скорпион оказался на борту. По информации телеканала, до этого рейса самолет прилетел из Коста-Рики. Авиакомпания позднее извинилась перед пассажиром и предложила ему компенсацию за случившееся.

В 2015 году рейс авиакомпании Alaska Airlines из Лос-Анджелеса в Портленд задержали примерно на час из-за скорпиона, ужалившего одну из пассажирок. Пострадавшую осмотрели медики, однако она отказалась и от дополнительного лечения, и от возвращения на борт.