Путешествия
 

Delta изложила свою версию инцидента с пассажиром-россиянином

Перейти в «Мою Ленту»

Авиакомпания Delta Air Lines заявила, что россиянина сняли с рейса Сиэтл-Атланта не за «оккупацию Крыма», а за то, что он нарушил правила безопасности. Об этом РИА Новости сообщили в авиакомпании.

«В то время как рейс 1588 из Сиэтла в Атланту, отправлявшийся 24 июля, готовился к взлету, прибывший с опозданием пассажир прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку и тем самым вызвал срабатывание сигнализации», — сообщил перевозчик.

В результате клиента допросили сотрудники правоохранительных органов, а затем ему перенесли бронирование на более поздний рейс в Атланту. Оба рейса прошли без происшествий.

Ранее пользователь по имени Андрей Еремин в своем Facebook написал, что пассажир рядом с ним отказался лететь рядом, назвав его оккупантом Крыма. Он добавил, что Delta Airlines поддержала претензии соседа, и в результате Еремину пришлось лететь другим рейсом.

Постом заинтересовались российские дипломаты, которые произвели репост записи на странице посольства и попросили объяснений у авиакомпании.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев признать результаты плебисцита отказался. Москва утверждает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права и называют вопрос о статусе региона закрытым.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Посольство проверит информацию о ссаженном в США с самолета россиянине
Семью с тремя детьми высадили из самолета в США без объяснения причин
Американскую семью сняли с рейса после конфликта из-за торта
Последние новости
Delta изложила свою версию инцидента с пассажиром-россиянином
«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный антивирус
Американский гонщик представил шлем с автоматической подачей конфет
Испуганный котенок «спас» Пизанскую башню от падения
Белый дом заявил о поддержке Трампом законопроекта об антироссийских санкциях
В Госдуме прокомментировали расширение санкций США против России
Британский истребитель сопроводил российские Ту-22 над Черным морем
Путешествия
Путешествия00:0924 июля
Добро пожаловать в Бурятию!

Байкал, музыка, дацан...

Как влюбиться в Бурятию за три дня
18:1024 июля

Фестиваль Италии в Москве собрал 75 тысяч гостей

04:10Сегодня

Посольство проверит информацию о ссаженном в США с самолета россиянине

11:4024 июля

Конюхов вместе с артековцами отправится в крымскую «кругосветку»

Путешествия00:0313 июня

Сувлаки навсегда

Что нужно знать о греческой еде, отправляясь на отдых в эту страну
18:4125 июля

Авиапассажиры заявили о готовности отказаться от багажа в обмен на скидки

09:5518 июля

В России учредили первую общенациональную премию винных карт

20:0025 июля

Матвиенко призвала наказать автора документа о провозе телефонов в ручной клади

Путешествия00:0423 июля
A woman sits on a terrace at Tiki hostel in Cantagalo favela, in Rio de Janeiro, Brazil, April 16, 2016. Hostels in a few of RioÕs more than 1,000 slums serve not only as a cheap housing alternative for the more adventurous among the estimated 500,000 foreign tourists expected to arrive for the Olympics in August. The establishments also open up the rich culture of the city's shantytowns for travellers, giving them a glimpse into once "no-go" areas where about one-fifth of Rio's population lives. REUTERS/Pilar Olivares SEARCH "HOLIDAY FAVELAS" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF THE DAY

Лотерея, карнавал и «розочка»

Михаил Кожухов о путешествии в Рио-де-Жанейро
17:2525 июля

Британская авиакомпания сняла с рейса 11-летнего китайского мальчика

16:4713 июля

Собянин анонсировал открытие 11 московских гостиниц в этом году

18:0625 июля

«Победа» пообещала снизить цены в случае отмены бесплатного провоза багажа

Россия
Языческая сила
Картинка с викингом рассорила общину и довела до уголовного дела
«Кто нибудь раньше уже катался на самокате?» — «Это секретная информация»Дети дождя
Репортаж из летнего лагеря для подростков с аутизмом Центра «Антон тут рядом»
В Кузбассе от угарного газа погибли жилец частного дома и трое спасателей
В Госдуме прокомментировали расширение санкций США против России
Путин и вице-президент Ирака обсудили поставки танков Т-90 в Ирак
Посольство заявило о решении проблемы с вылетом шестилетней россиянки из Турции
В Приморье впервые отключили жителю все коммунальные услуги за долги
Все материалы
Мир
Президент Польши Анджей Дуда с супругойСудный день
Из-за планов судебной реформы поляки перессорились между собой и с Брюсселем
Корейская проститутка в национальном костюме во время акции протеста против полицейских рейдов на бордели Интим предлагать
Особенности рынка платных сексуальных услуг в Корее
Former Utah Gov. Jon Huntsman walks on a platform Tuesday, June 21, 2011, at Liberty State Park in Jersey City, N.J., after announcing his bid for the Republican presidential nomination, (AP Photo/Mel Evans)Многодетный мормон в Спасо-хаусе
Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка
В Совбезе ООН заблокировали заявление по обстрелу посольства России в Дамаске
Белый дом заявил о поддержке Трампом законопроекта об антироссийских санкциях
Китайский вор обмотался шторой ради обмана камеры видеонаблюдения
Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против России
Все материалы
Бывший СССР
«Это будет военная диктатура»
Депутат Рады Михаил Добкин — о своем уголовном деле и оккупантах в Харькове
Расстрелявшим ветеранов АТО в Днепропетровске оказался раввин-кредитор
Волкер тебе товарищ
Чего ждать Украине от нового спецпредставителя Госдепа США
Киев ответил на обвинения Трампа во вмешательстве Украины в выборы
Депутат Рады назвал условие установления на Украине военной диктатуры
Украинский военнослужащий приковал себя цепью к столбу у здания Минобороны
Упавший в обморок на встрече с Лукашенко украинский чиновник подал в отставку
Все материалы
Финансы
«Мы находимся глубоко в яме»
Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица
ЦБ не обращался в МВД по факту возможного вывода активов из «Югры»
Греция вернулась на долговой рынок
Вкладчики «Югры» получили компенсации на 79 миллиардов рублей
РФПИ докапитализируют с помощью средств ФНБ
Работающим пенсионерам посулили прибавку в 222 рубля
ВТБ подал заявление в Следственный комитет на правительство Вологодской области
Все материалы
Бизнес
Автобус TEBНаживка для инвестора
Как технический прогресс и научные открытия рождают аферы века
Не лезь в бутылку
Помогут ли безалкогольные выходные в борьбе с пьянством
Не фондом единым
Власти решили защитить дольщиков от долгостроя
«Аэрофлот» опроверг обвинения в отказе повышать зарплаты сотрудникам
Apple запустит в России программу обмена старых iPhone на новые
Дальневосточный бизнес привлечет 5,4 миллиарда благодаря Корпорации МСП
Перемена слагаемых
Как «АвтоВАЗ» планирует избавиться от лишних рук
Все материалы
Силовые структуры
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Похищение в особо крупном размере
Зачем неизвестные выкрали министра строительства Дагестана
Против подозреваемого в краже посылок ростовского почтового курьера завели дело
Британский истребитель сопроводил российские Ту-22 над Черным морем
Александр Шарапов и Андрей ПылевКрепкие ореховские
Убийца знаменитого киллера Саши Македонского дал признательные показания
Арестован один из подозреваемых в похищении главы Минстроя Дагестана
Все материалы
Наука и техника
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
Красная угроза
Почему в 1917 году американцев испугал пароход, полный большевиков
Пуск ракеты «Союз-2» с ВосточногоСтоп машина!
Россия откажется от «Ангары» и Восточного ради Байконура и «Союза-5»
Внедряемого в тело человека робота показали на видео
Коррозия в 2014 году отняла у Китая более 300 миллиардов долларов
Раскрыта дата презентации флагмана Nokia
Раскрыты подробности новой части Uncharted
Все материалы
Спорт
«Я хочу быть как Конор Макгрегор»
Что заставляет китайских детей уходить в подпольные бойцовские клубы
Ари«Почувствовал жуткую боль и начал кричать»
«Спартак» буксует, Ари плачет, Миллер танцует — итоги тура РФПЛ
Американский гонщик представил шлем с автоматической подачей конфет
Мэр французского города съел крысу из-за поражения ПСЖ от «Барселоны»
Женская сборная России по футболу вылетела с чемпионата Европы
Источник сообщил о проблемах с допингом у троих хоккеистов СКА
Акинфеев прервал антирекордную серию в Лиге чемпионов
Все материалы
Культура
Он живой и щерится
«Древние чудовища России» и еще 9 книг о животных для детей от 0 до 18 лет
Кирилл Разлогов: Превратности словоупотребления
Почему неуместны некоторые указы
Художник, чья игра трагичней сказки
Александр Тышлер: живописец, график, скульптор — и мастер плаката
Пресс-секретарь патриарха Кирилла объяснил слова об оценке церковью «Матильды»
Под сенью скатертей в цвету
Украинский «Миротворец» вспомнил про Кая Метова
Сценарист «Бегущего по лезвию» рассказал о планах показать Москву в сиквеле
Все материалы
Интернет и СМИ
Гламур и село
Он родился в деревне, подружился с Жаном Рено и снимал звезд «Оскара»
Испуганный котенок «спас» Пизанскую башню от падения
Мемы понаехали
В кого превратились Кейдж и Сигал после белорусского и казахского гостеприимства
Сергея Дружко признали врагом Украины
«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный антивирус
Тысячи россиян согласились на слежку от MDK, «Борща» и «Корпорации зла»
В сети отыскали «смертельно опасное» приложение о грибах
Все материалы
Ценности
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Дешево и сердито
Бюджетные спорткары люксовых марок и «заряженные» версии обычных малолитражек
Пляжный вариант
Боевой макияж для героинь курортных романов
Bentley выпустил кабриолет в яхтенном стиле в честь древнегреческой богини
Casadei предложила носить сапоги в виде кружевных чулок
Калифорнийская компания сделала кофеварку из бетона
Gucci отправил моделей по «Звездному пути»
Все материалы
Путешествия
Хочу в тюрьму
Как законопослушному туристу с комфортом заехать на хату
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Аня Бушуева: «О, здесь даже телевизор есть!»
Что ждет туриста в самом дорогом и самом дешевом отеле Валенсии
Посольство проверит информацию о ссаженном в США с самолета россиянине
Delta изложила свою версию инцидента с пассажиром-россиянином
Авиапассажиры заявили о готовности отказаться от багажа в обмен на скидки
Матвиенко призвала наказать автора документа о провозе телефонов в ручной клади
Все материалы
Из жизни
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
В Китае 400 пенсионерок приняли участие в конкурсе бикини
Убийца в Австралии несколько недель прятался в зоопарке и воровал еду у животных
Питьевые фонтанчики с текилой установили в Лос-Анджелесе
Микки Рурк задолжал почти 30 тысяч долларов за съемную квартиру и съехал
Все материалы
Кто рисует машины, которые мы видим каждый день
Шеф-дизайнеры крупнейших автокомпаний, которых почти никто не знает
Заряд боди-позитива
Три причины стать владельцем электрического Smart Fortwo без крыши
Тест: угадай первые машины автодизайнеров
Знаете ли вы, с чего начинали главные автомобильные художники современности?
Величайшие машины СССР и России
10 отечественных автомобилей, которыми можно гордиться
Toyota создаст электрокар с подзарядкой за несколько минут
На Украине за 15 тысяч долларов продадут 1000-сильный ракетовоз
«Юлмарт» будет продавать подержанные машины
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы