Посольство проверит информацию о ссаженном в США с самолета россиянине

Американская авиакомпания Delta выясняет подробности жалобы россиянина, заявившего, что его высадили из самолета в США за «оккупацию» Крыма. Об этом РИА Новости сообщила представитель авиакомпании Элизабет Вулф. «Мы изучаем этот инцидент», — сказала она.

Об инциденте сообщил в своем Facebook пользователь по имени Андрей Еремин, репост был сделан на странице российского посольства в Вашингтоне с припиской: «Разбираемся. Delta, будут ли какие-нибудь комментарии?»

По словам Еремина, его высадили из самолета, вылетавшего из Сиэтла в Атланту рейсом 1588. «Пассажир рядом со мной отказался лететь рядом, потому что, по его словам, я оккупант Крыма, как и другие граждане России», — рассказал россиянин.

Он добавил, что Delta Airlines поддержала его претензии, и в результате Еремину пришлось лететь другим рейсом. «Боже, храни Америку. Время вернуться домой после 22 лет проживания здесь», — заключил он.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва утверждает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права и называют вопрос о статусе региона закрытым.