Американскую семью сняли с рейса после конфликта из-за торта

Видео: @CeFaanKim / Twitter

Американская компания JetBlue сняла с рейса Нью-Йорк — Лас-Вегас семью из-за пронесенного в самолет торта. Видео инцидента в Twitter опубликовал репортер телеканала ABC7NY.

Как отмечается на сайте телеканала, инцидент произошел с семье Берк (Burke), которая, поднявшись на борт, разместила десерт на багажной полке. Однако бортпроводники заявили, что он угрожает безопасности, и попросили переложить под сиденье.

После этого Кэмерон Берк заметил, как стюардессы что-то обсуждают, и подошел к ним. Бортпроводники заявили, что их разговор не касался инцидента с тортом. Однако мужчине показалось, что поведение одной из стюардесс ненормально, и он спросил ее, не пьяна ли она.

После этого на борт, который еще не покинул аэропорт Джона Ф. Кеннеди, поднялись полицейские и попросили семью покинуть самолет.

Представители JetBlue утверждают, что инцидент произошел из-за того, что Кэмерон Берк оскорблял экипаж.

