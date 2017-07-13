Сотрудники United Airlines сломали дорогое инвалидное кресло пассажира

Сотрудники американской авиакомпании United Airlines сломали инвалидное кресло стоимостью 42 тысячи долларов, принадлежащее одному из пассажиров. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Валентин Дютьон (Valentin Duthion) вместе со своими друзьями прилетел из Франции в аэропорт Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси 2 июля. По прибытии он обнаружил, что его электрическое кресло получило серьезные повреждения во время транспортировки.

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Представители United Airlines пообещали отремонтировать поломанную вещь. Они также предоставили страдающему спинальной мышечной атрофией Дютьону на время другое кресло-каталку.

Сестра 24-летнего мужчины по имени Люси (Lucie), которая путешествует вместе с ним, заявила, что эта вещь вовсе не подходит ее брату. Прежняя коляска была сконструирована таким образом, что облегчала страдания больного и у нее был больший срок службы батареи, пояснила она.

Однако Валентину пришлось принять предоставленное компанией средство передвижения, так как в противном случае он должен был бы написать заявление о полном отказе от помощи со стороны United Airlines. В настоящее время Дютьон сменил выданную United Airlines каталку на механическое кресло.

Несмотря на все трудности, молодой человек и его друзья продолжают путешествие по США, которое планируют завершить в конце июля.

В июне стало известно, что пассажир-инвалид обвинили American Airlines в жестоком обращении. Майкл Меннелла заявил, что сотрудники перевозчика не представили ему кресло-каталку перед полетом, а затем без причины сняли с рейса и передали полиции.