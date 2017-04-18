«Победа» уволит сотрудника из-за улетевшего без ребенка-инвалида самолета

Лоукостер «Победа» уволит специалиста, отвечавшего за организацию посадки в аэропорту Внуково, после того как пассажир с ребенком, страдающим ДЦП, не смогли попасть на рейс. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В субботу, 15 апреля, пассажирка с ребенком прибыла на стойку регистрации за две минуты до закрытия регистрации на рейс DP 407 Москва — Екатеринбург. Как поясняется, по этой причине у наземной службы не было возможности организовать посадку маломобильного пассажира таким образом, чтобы не задержать вылет рейса. Пассажиру предложили альтернативный рейс другой авиакомпании из аэропорта Шереметьево с трансфером из Внуково.

Авиакомпания считает, что в этой ситуации ее сотрудник был обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет. В связи с этим было принято решение уволить руководителя группы по наземному обеспечению «за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту Внуково».

«Победа» подчеркнула, что «полностью поддерживает создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями». Перевозчик приступил к подготовке особого руководства для обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Компания доработала систему бронирования. Отныне ее можно при бронировании авиабилета уведомить о том, что потребуется помощь в организации посадки или специальном сопровождении.