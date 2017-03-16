Стюардессу «Победы» обвинили во лжи после инцидента с волейболистом Кимеровым

Стюардесса самолета авиакомпании «Победа» соврала по поводу инцидента со снятым с рейса волейболистом «Факела» Александром Кимеровым. Об этом заявил директор клуба Николай Капранов. Его слова приводит пресс-служба команды.

«Мы с большим сожалением отнеслись к официальной позиции "Победы". Вместо того, чтобы все сделать для урегулирования конфликта, руководство авиакомпании продолжает нагнетать ситуацию. Налицо явное вранье стюардессы по поводу угроз и дебоша Александра на борту», — сказал Капранов.

Директор клуба также заявил о готовности судиться с авиакомпанией. «Факел» привык доказывать свою правоту на спортивной арене. Но если нас втянут в судебный процесс, однозначно, мы не ограничимся иском по возмещению морального ущерба Александру, а будем требовать изменения политики авиакомпании "Победа" по отношению к пассажирам, вплоть до приостановления ее деятельности», — заявил Капранов.

12 марта Кимеров был снят с рейса Самара — Москва, выполнявшегося авиакомпанией «Победа». Инцидент произошел после того, как спортсмен, рост которого составляет 215 сантиметров, не смог поместиться в кресле, на которое ему выдали посадочный талон.

20-летний Кимеров — победитель Всемирной Универсиады в Кванджу (2015), бронзовый призер Европейских игр в Баку (2015), а также обладатель бронзовой медали чемпионата России в сезоне-2014/15.