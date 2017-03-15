Появилось видео конфликта с не поместившимся в кресле самолета волейболистом

В сети появилась видеозапись конфликта российского волейболиста Александра Кимерова с сотрудниками правоохранительных органов на борту самолета, который должен был лететь из Самары в Москву. Ролик размещен на канале «Физрук» в YouTube.

Полицейские силой вывели игрока из салона лайнера после того, как на него написала заявление стюардесса. Недовольство сотрудницы авиакомпании вызвал тот факт, что 215-сантиметровый Кимеров хотел поменяться с другой пассажиркой местами, так как физически не помещался в кресло. После запрета стюардессы игрок вытянул ноги в проход.