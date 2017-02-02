Названы имена новых тренеров мужской и женской сборных России по волейболу

Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) утвердил Сергея Шляпникова в должности главного тренера мужской сборной России и Владимира Кузюткина в качестве наставника женской команды. Об этом заявил генеральный секретарь организации Александр Яременко. Его слова в четверг, 2 февраля, приводит «Р-Спорт».

«Минимальный срок полномочий обоих тренеров — два года», — сказал Яременко.

До назначения в сборную России Шляпников возглавлял новоуренгойский «Факел», краснодарское «Динамо», юношескую и молодежную сборные России. Под руководством 55-летнего специалиста молодежная команда завоевала золотые медали на чемпионате мира-2011 и четыре раза побеждала на чемпионатах Европы (2000, 2004, 2010, 2014).

Кузюткин возглавлял женскую сборную России с 2009 по 2011 год. На чемпионате мира-2010 российская команда стала чемпионом мира. Последним местом работы специалиста была сборная Болгарии.

На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро мужская сборная России под руководством Владимира Алекно заняла четвертое место. В полуфинале россияне проиграли бразильцам, в матче за бронзовые медали — США. Женская команда, возглавляемая Юрием Маричевым, дошла до четвертьфинала, где в трех партиях проиграла Сербии.