Бразилец извинился за призыв лишить сборную России по волейболу золота ОИ-2012

Бывший бразильский волейболист Жиба извинился за призыв лишить сборную России золотых медалей Олимпийских игр-2012 в Лондоне. Слова Жибы в среду, 25 января, приводит «Советский спорт».

«Ничего из того, что мне приписали в российской прессе, я не говорил. В российских новостях нет ни слова правды, ни слова из того материала, что вышел в Бразилии. Я не смог поговорить с российскими волейболистами, так как все в бешенстве после новостей, это можно понять. Очень жаль, что СМИ сделали так, что мы поссорились», — сказал Жиба.

Бразилец извинился перед российскими игроками. «Прошу прощения от лица тех газет, что совершенно неправильно перевели мои слова», — сказал он, не уточнив, что именно имел в виду.

24 января бразильское издание O Globo сообщило о желании Жибы поехать в Швейцарию и обсудить с Международной федерацией волейбола (FIVB) доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Отмечалось, что Жиба намерен добиться лишения российской команды золотых медалей ОИ в Лондоне.

В ответ на публикации в СМИ бывший капитан сборной России Сергей Тетюхин назвал слова бразильца трусливыми, а тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно, руководивший волейбольной сборной России на ОИ-2012, напомнил Жибе о том, что его уличали в употреблении марихуаны.

В финале волейбольного турнира Игр-2012 российская команда обыграла бразильцев во главе с капитаном Жибой со счетом 3:2, уступая по ходу финального матча 0:2.