Тетюхин назвал трусливым призыв лишить сборную России золота ОИ-2012

Волейболист Сергей Тетюхин назвал трусливым заявление бразильца Жибы, обвинившего сборную России в употреблении допинга во время Олимпиады-2012, где россияне завоевали золотые медали. Тетюхин высказался на своей странице в Instagram.

«Один из уважаемых мной волейболистов позволил себе обвинить нашу сборную в нечестной победе в Лондоне! Якобы большая часть нашей команды находилась под воздействием запрещенных препаратов! Я понимаю, что то поражение до сих пор не дает спокойно жить, но проигрывать нужно достойно А это заявление я считаю трусливым!» — написал Тетюхин.

Ранее 24 января бывший волейболист сборной Бразилии Жиба заявил, что подозревает российских волейболистов в применении запрещенных препаратов во время Олимпиады-2012 в Лондоне и будет добиваться лишения сборной России золотых медалей. По его словам, большая часть команды могла употреблять допинг. В финале россияне обыграли бразильцев.

После Олимпийских игр — 2016, на которых сборная России не сумела выиграть медалей, 40-летний Тетюхин завершил карьеру в национальной команде. В ее составе он завоевал серебро Олимпиады-2000, бронзу в Афинах-2004 и Пекине-2008, а также золотую медаль Игр в Лондоне.

