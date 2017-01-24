Алекно ответил на призыв бразильского волейболиста лишить Россию золота ОИ-2012

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно, руководивший волейбольной сборной России на ОИ-2012, отреагировал на призыв бразильца Жибы лишить россиян золотой медали Игр в Лондоне. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Жиба — не та величина, чтобы влиять на перераспределение медалей или что-то переоценивать. Напомню, что он сам страдал когда-то и был какое-то время дисквалифицирован за марихуану. Вот это официальный факт. Пускай Жиба об этом подумает», — заявил Алекно.

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Ранее во вторник, 24 января, бывший игрок сборной Бразилии по волейболу Жиба заявил, что подозревает российских волейболистов в применении допинга на Играх-2012 в Лондоне и будет добиваться лишения сборной России золотой медали. По его словам, запрещенные препараты могла употреблять большая часть команды. Международная федерация волейбола отметила, что не располагает такими данными.

40-летний Жиба, завершивший профессиональную карьеру в 2014 году, в бытность игроком в 2002-м был дисквалифицирован на три месяца за употребление марихуаны.