Всероссийская федерация волейбола рассказала о неправильной трактовке слов Жибы

Бразилец Жиба заявил, что его слова о нечестном характере победы сборной России на Олимпийских играх в Лондоне и о желании оспорить результаты волейбольного турнира были неправильно интерпретированы. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«После того, как его высказывания бразильским СМИ о якобы желании оспорить результат Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, получили широкий резонанс в нашей прессе, Жиба в телефонном разговоре с руководством ВФВ сообщил о том, что его слова были неправильно интерпретированы», — гласит заявление федерации.

Появившиеся в бразильских СМИ заявления Жибы вызвали бурную реакцию в российском волейболе. Экс-капитан сборной России Сергей Тетюхин назвал слова бразильца трусливыми, а тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно, руководивший волейбольной сборной России на ОИ-2012, напомнил Жибе о том, что его уличали в употреблении марихуаны.

Ранее 24 января бразильские СМИ распространили заявления Жибы, якобы выразившего подозрения в том, что российские волейболисты выиграли Игры в Лондоне, используя допинг. В финальном матче олимпийского турнира по волейболу россияне обыграли бразильцев.