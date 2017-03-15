Российского волейболиста выгнали из самолета за длинные ноги

Диагонального воронежского волейбольного клуба «Факел» Александра Кимерова сняли с авиарейса Самара — Москва. Об этом сообщается на сайте команды.

Инцидент произошел после того, как спортсмен, рост которого составляет 215 сантиметров, не смог поместиться в кресле, на которое ему выдали посадочный талон.

«Наш разговор услышала девушка, сидевшая как раз у аварийного выхода, и согласилась со мной поменяться. Однако стюардесса вернула нас на свои места. Я физически не сумел разместиться на своем кресле, мне пришлось выставить колени в проход. Этим я снова вызвал возмущение стюардессы», — рассказал спортсмен.

В итоге сотрудница авиакомпании вызвала полицейских и написала заявление на волейболиста. Сотрудники правоохранительных органов, несмотря на возмущение Кимерова и многих пассажиров рейса, силой вывели игрока из салона самолета.

«На каком основании его высадили из самолета? Только из-за того, что он нестандартных габаритов? В общем, ситуация произошла неприятная, но в суд мы обращаться не планируем», — заявил директор «Факела» Николай Капранов.

20-летний Кимеров — победитель Всемирной Универсиады в Кванджу (2015), бронзовый призер Европейских игр в Баку (2015), а также обладатель бронзовой медали чемпионата России в сезоне-2014/15.