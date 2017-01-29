«Динамо» из Краснодара бойкотировало матч чемпионата России по волейболу

Игроки женского волейбольного клуба «Динамо» (Краснодар) бойкотировали матч 15-го тура чемпионата России с казанским «Динамо» из-за задолженностей по зарплате. Об этом сообщается в аккаунте команды в Twitter.

«Бойкот продолжается. Наша женская команда не вышла на матч с одноклубницами из Казани», — говорится в тексте сообщения. Коллективу засчитано техническое поражение со счетом 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).

Волейболистки отказались выйти на матч из-за задолженностей по зарплате.

«Причины все те же самые, нам не платят деньги. Нам обещали, что в течение этого месяца нам выплатят деньги, но как видите — уже конец месяца, а денег все нет, ситуация не меняется. Приходил директор клуба и говорил, что деньги переведены, но почему-то они до нас не доходят, и в чем причина никто не может сказать, нет никаких сроков, вообще никакой информации», — рассказала ТАСС игрок команды Мария Перепелкина, отметив, что игроки готовились к встрече с казанским «Динамо», однако приняли решение не выходить на площадку.

28 января игроки мужской команды краснодарского «Динамо» также отказались выйти на матч чемпионата России против красноярского «Енисея», чтобы привлечь внимание к финансовым проблемам клуба. Клубу было засчитано техническое поражение.

В турнирной таблице женского чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место. В 15 встречах команда набрала 28 очков.