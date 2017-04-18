«Победу» проверят из-за улетевшего без ребенка с ДЦП самолета

В отношении лоукостера «Победа» начата проверка в связи с отказом перевозить мать с ребенком, страдающим ДЦП. Об этом сообщается во вторник, 18 апреля, на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как отмечается, «при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности».

Материалы по теме До победного конца Почему единственный российский лоукостер разлучает семейные пары

Днем ранее о проверке авиакомпании заявили также в Росавиации. В сообщении ведомства отмечалось, что женщина с двухлетним ребенком с церебральным параличом своевременно прибыла к стойке «Победы» для оформления на рейс в Екатеринбург, который должен был вылететь в ночь на 15 апреля. При этом перевозчик был заранее уведомлен о недуге ребенка, однако сотрудник отказал в регистрации, сославшись на сбой в программе. В качестве альтернативы женщине предложили вылететь рейсом другой компании из Шереметьево с трансфером из Внуково.

17 апреля перевозчик сообщил, что специалист, отвечавший за организацию посадки в аэропорту Внуково, будет уволен. В авиакомпании считают, что сотрудник был обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет.

При этом отмечалось, что женщина прибыла к стойке за две минуты до закрытия регистрации, поэтому у наземной службы не было возможности организовать посадку маломобильного пассажира без задержки вылета.