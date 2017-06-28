Японская авиакомпания заставила инвалида подниматься на борт самолета ползком

Японская авиакомпания эконом-класса Vanila Air заставила пассажира с ограниченными возможностями ползком подниматься на борт самолета. Об этом в среду, 28 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Указывается, что передвигающийся на инвалидной коляске мужчина купил билеты до города Амами, который расположен на юге Японии. На стойке регистрации он узнал, что условий для обслуживания людей, которые не могут самостоятельно передвигаться, на рейсе нет. Дословно ему сказали: «тот, кто не может ходить, не может и сесть на борт самолета», указывает агентство

С помощью друга, который донес его на руках, мужчине удалось сесть на борт самолета. На обратном пути персонал заявил ему, что он не может подняться на борт с посторонней помощью и должен сделать это самостоятельно. Мужчина с парализованными ногами ползком преодолел 17 ступенек трапа.

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Отмечается, что авиакомпания принесла пассажиру свои извинения после того, как история попала в СМИ.

6 июня сообщалось, что пассажир-инвалид обвинил американскую авиакомпанию American Airlines в том, что она жестоко обошлась с ним, без причин сняв с рейса и передав полиции. Перед путешествием он попросил предоставить ему инвалидную коляску, но его просьбу не исполнили.

Пассажиру пришлось использовать протезы, которые причиняли ему боль. В самолете стюардесса не помогла пассажиру сесть на его место, также ему отказались дать воды со льдом и аспирин, а один из сотрудников компании назвал его пьяницей из-за хромающей походки. После экстренной посадки пассажира передали полиции, пояснив, что он якобы находится в состоянии сильного опьянения. Стражи порядки выяснили, что это не соответствует действительности и отпустили мужчину.