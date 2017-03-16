Американская авиакомпания сняла с рейса слепую пассажирку с собакой-поводырем

Слепую пассажирку с собакой-поводырем сняли с рейса американской авиакомпании American Airlines после того, как она попросила себе другое кресло в салоне лайнера. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в начале марта в национальном аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне. Сью Мартин (Sue Martin) вместе с мужем направлялась в город Даллас в штате Техас.

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Женщина спросила стюардессу, можно ли ей пересесть на другое, более просторное место, где ей и собаке будет удобнее. Бортпроводница отказала пассажирке.

Позднее путешественник, летевший тем же рейсом в первом классе, предложил Мартин свое сиденье. Женщина согласилась, но затем сотрудники American Airlines попросили ее покинуть самолет, заявив, что ее присутствие на борту небезопасно для окружающих.

В итоге Мартин с мужем улетели в пункт назначения лайнером другой авиакомпании и из другого вашингтонского аэропорта. Задержка в пути составила порядка восьми часов.

«Это было самым унизительным, самым травмирующим событием в моей жизни», — заявила путешественница. Она подала жалобу руководству American Airlines и в Министерство транспорта США. Представители перевозчика принесли извинения за этот инцидент и начали расследование.

В феврале пассажирка американского лоукостера Spirit Airlines заявила, что ее сняли с рейса из-за глубокого декольте.