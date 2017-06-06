Инвалид подал в суд на авиакомпанию в США за жестокое обращение

Пассажир-инвалид обвинил американскую авиакомпанию American Airlines в том, что она жестоко обошлась с ним, без причин сняв с рейса и передав полиции. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как заявил Майкл Меннелла (Michael Mennella), инцидент произошел в августе 2016 года, но в суд на перевозчика он решил подать только недавно. По словам мужчины, которому в 2011 году ампутировали ноги ниже колена после ДТП, ему нужно было улететь в командировку из Майами в Лас-Вегас.

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Перед путешествием он попросил предоставить ему инвалидную коляску. Однако в аэропорту Майами его просьбу не исполнили. Сотрудники American Airlines сказали мужчине, что не получали никаких уведомлений от него по данному поводу.

В итоге Меннелле пришлось использовать протезы, которые причиняли ему боль. В самолете стюардесса не помогла пассажиру сесть на его место, отметил он. Путешественнику также отказались дать воды со льдом и аспирин, а один из сотрудников компании назвал его пьяницей из-за хромающей походки.

В конечном счете лайнер экстренно сел в аэропорту Даллас/Форт-Уэрт в штате Техас. Там инвалида передали полиции, пояснив, что он якобы находится в состоянии сильного опьянения. Однако стражи порядки быстро выяснили, что это не так и отпустили Меннеллу.

Мужчина обвиняет American Airlines в бесчеловечном обращении, халатности и нанесении ущерба его репутации. Сумма требуемой им компенсации не уточняется. В авиакомпании заявили, что разбираются в данной ситуации.

В марте работники American Airlines отказали в перелете слепой женщине с собакой-поводырем после того, как пассажирка попросила пересадить ее на другое место в салоне лайнера.