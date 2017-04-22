American Airlines отстранила ударившего женщину детской коляской бортпроводника

Авиакомпания American Airlines отстранила от работы своего сотрудника, ударившего пассажирку с ребенком детской коляской. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел на борту самолета, который летел из Сан-Франциско в Даллас. Представители авиалиний отреагировали через 20 минут после приземления, отмечает канал.

Компания извинилась перед пострадавшей и членами ее семьи и пообещала предоставить ей место в первом классе при следующих перелетах.

Представители American Airlines подчеркнули, что расследование обстоятельств случившегося будет проведено незамедлительно. В авиакомпании добавили, что видели видео, выложенное одним из пассажиров рейса с подписью «О боже, стюард во время перелета отобрал детскую коляску у женщины и ударил ее, чуть не задев ребенка».

На ролик не попал момент происшествия, запечатлены только последствия предполагаемого удара: женщина с ребенком на руках плачет, за нее вступается один из пассажиров.

21 апреля сообщалось, что пассажир напал на пилота в аэропорту Канзас-Сити в штате Миссури после конфликта, начавшегося на борту лайнера.