Путешествия
 

Пассажир избил «занимавшего слишком много места в самолете» пилота

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Пассажир напал на пилота в американском аэропорту после конфликта, начавшегося на борту лайнера. Об этом сообщает KMBC 9 News.

Данный инцидент произошел 12 апреля в аэропорту Канзас-Сити в штате Миссури. Эдвард Фостер (Edward Foster) набросился на пилота, летевшего вместе с ним рейсом авиакомпании American Airlines в качестве пассажира из Далласа (Техас).

Фостер настиг летчика, личность которого не раскрывается, на выходе из воздушной гавани. Он схватил его и попытался уронить, а также толкнул два раза. Пилот бросился к выходу, а 49-летний пассажир продолжил его преследовать.

Пострадавший вначале отказался подавать заявление в полицию, но потом передумал. В ходе расследования Фостер рассказал, что пилот якобы занимал слишком много места в самолете и проявлял к нему неуважение. В итоге нарушителя обвинили в умышленном нанесении телесных повреждений. Оказалось, что пилот получил травмы ног и синяки на предплечье.

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