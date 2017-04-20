Рейс в Китае задержали на полчаса из-за драки супругов в аэропорту

Видео: E-TheTime / YouTube

Драка семейной пары в китайском аэропорту на полчаса задержала вылет лайнера. Видео инцидента в воздушной гавани города Куньмин на юге КНР было опубликовано на канале YouTube Noodles.

Как отмечается в комментарии к записи, пара начала ссориться на аэродроме, перед посадкой на рейс China Eastern Airlines до Чэнду (провинция Сычуань). Перепалка переросла в драку: мужчина повалил жену на землю и стал махать у нее перед носом кулаками, а она в ходе потасовки стянула с супруга футболку.

В итоге к самолету прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали и доставили их в отделение полиции, пишет издание Mirror. Выяснилось, что пара находится в процессе развода.