Пассажир в Китае взял с собой на борт самолета 15 килограммов блинов

Пассажиру в международном аэропорту Нанкина Лукоу на востоке Китая разрешили взять с собой в самолет в виде ручной клади около 15 килограммов блинов. Об этом сообщает издание Mirror.

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Работающий за рубежом мужчина побывал на родине, чтобы отметить китайский Новый год по лунному календарю вместе с семьей. Мать приготовила ему большой запас блинов, который он попытался сдать в багаж в Лукоу.

Из-за веса продуктов пассажир превысил допустимую норму бесплатного провоза багажа. Сотрудники воздушной гавани, пораженные увиденным, разрешили китайцу взять блины с собой на борт лайнера.

В багаж мужчина сдал банки с маринованными овощами, также приготовленными его матерью. Какой авиакомпанией летел пассажир, не уточняется.