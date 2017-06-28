Ural Airlines оштрафовали за отказ пассажирам в посадке в самолет

Авиакомпанию Ural Airlines оштрафовали на 20 тысяч рублей за отказ посадить пассажиров на рейс. Об это сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

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В ходе проверки выяснилось, что клиенты авиакомпании явились в екатеринбургский аэропорт «Кольцово» за 50 минут до окончания регистрации на свой рейс (за 1 час 30 минут до вылета). Они простояли в очереди 48 минут, однако после этого сотрудник авиакомпании необоснованно отказал им в перевозке. Пассажирам предложили обменять билеты и лететь следующим рейсом.

В отношении Ural Airlines было возбуждено дело по части 1 статьи 14.4 КоАП (« Продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов»). Перевозчика оштрафовали на 20 тысяч рублей, а в адрес гендиректора было внесено представление об устранении причин, способствовавших правонарушению.

Ранее сообщалось, что российскую авиакомпанию Pegas Fly оштрафовали на 200 тысяч рублей за задержки рейсов во Вьетнам. Речь идет о рейсах из Екатеринбурга в Нячанг и Камрань, задержанные на 11 и девять часов соответственно.