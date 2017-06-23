Скандал пассажиров из-за задержки рейса в Домодедово сняли на видео

Видео: Рен ТВ

Пассажиры авиакомпании S7 Airlines устроили скандал с представителями перевозчика из-за задержки вылета. Видео разговора опубликовал РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в одном из терминалов московского аэропорта Домодедово. Самолет должен был вылететь в Ростов-на-Дону. В ролике видно, что персонал не может ответить пассажирам, когда именно отправится их рейс.

Как следует из онлайн-расписания Домодедово, рейс S7 1159, который должен был вылететь в 00:35 мск в пятницу, 23 июня, задержали почти на семь часов. Самолет покинул авиагавань в 7:28 мск.