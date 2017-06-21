Чиновники начали публиковать списки задерживающих чартеры авиакомпаний

Росавиация обнародовала первый список задержанных чартерных рейсов. Такая информация в среду, 21 июня, была опубликована на сайте федерального агентства.

В перечень попала авиакомпания Azur Air, задержавшая в среду на несколько часов три чартера. Речь идет о вылетах из Москвы в Районг (Таиланд) и Барселону. Также было отложено отправление чартера из Краснодара в столицу Каталонии.

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Во вторник, 20 июня, руководитель Росавиации Александр Нерадько пообещал ежедневно публиковать списки перевозчиков, допускающих сбои длительностью свыше двух часов в графике нерегулярных рейсов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, в Росавиации такие задержки чартеров рассматривают «как издевательство над пассажирами, которые вынуждены в интересах чьего-то бизнеса вместе с детьми терпеть лишения и неудобства». Такая «репутационная ремарка» поможет туристам выбрать, рейсами каких авиакомпаний летать, чтобы избегать подобных неприятных сюрпризов во время путешествий, пояснил Нерадько.

Российские власти обратили внимание на проблему с серьезными сбоями в расписании перевозчиков из-за ситуации с «Вим-Авиа». Массовые задержки рейсов начались у этой авиакомпании в конце мая.

Приволжская транспортная прокуратура по этой причине возбудила административное дело против организации. По данным надзорного ведомства, с 28 мая по 12 июня текущего года перевозчик допустил задержки 173 регулярных и чартерных рейсов более чем на два часа.

Кроме того, Министерство транспорта России объявило о намерении провести проверку деятельности «Вим-Авиа». По итогам инспекции ведомство накажет виновных в срыве программы чартерных перевозок.