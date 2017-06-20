Из-за задержки почти 200 рейсов «Вим-Авиа» возбудили административное дело

Приволжская транспортная прокуратура завела административное дело в отношении авиакомпании «Вим-Авиа» за массовые задержки рейсов. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным надзорного ведомства, с 28 мая по 12 июня текущего года перевозчик допустил задержки 173 рейсов более чем на два часа. Из низ 52 рейса было регулярными и 121 чартерными.

Прокуратура установила, что причинами сбоев в расписании стали промедление с возвратом перевозчику воздушных судов после технического обслуживания. Среди факторов — неисправности лайнеров и отсутствие у авиакомпании необходимого количества резервных бортов.

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В итоге Приволжская прокуратура возбудила дело по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией) в отношении «Вим-Авиа» и ее гендиректора Александра Кочнева. Материалы направлены мировому судье в Сабинском районе Татарстана для рассмотрения по существу.

Наказание по упомянутой статье предусматривает штраф для граждан и должностных лиц в размере 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 400 тысяч рублей.

Кроме того, Приволжская прокуратура выяснила, что в двух случаях пилотам «Вим-Авиа» позволяли работать, хотя перед этим они отдыхали менее установленной нормы. В связи с этим в отношении командиров летных отрядов Владимира Губанова и Виталия Гвозденко были заведены административные дела по части 8 статьи 11.5 КоАП РФ (допуск к управлению воздушным судном лица, не имеющего на то права).

Ранее в июне стало известно, что Минтранс намерен провести проверку деятельности «Вим-Авиа» в связи со срывом программы чартерных перевозок. В конце мая, когда у перевозчика начались сбои в расписании, Северо-Западная транспортная прокуратура внесла представление его гендиректору из-за многочасовой задержки рейса в Болгарию.