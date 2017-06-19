Пассажиров чартеров «Вим-Авиа» задумали перевозить иностранными авиакомпаниями

Российские власти могут привлечь иностранные компании к перевозке пассажиров зарубежных чартерных рейсов «Вим-Авиа». Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает ТАСС.

Такой информацией поделились с агентством несколько источников в индустрии путешествий и авиационных кругах. По их словам, с подобной инициативой выступил Ростуризм.

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Министр транспорта Максим Соколов поддержал идею. Зарубежных перевозчиков планируется привлечь к этой проблеме из-за отсутствия на российском рынке нужного количества самолетов, поясняют источники.

В пресс-службе Ростуризма рассказали, что схема с привлечением иностранных перевозчиков сейчас прорабатывается туроператорами, сотрудничающими с «Вим-Авиа».

В пятницу, 16 июня, Соколов заявил, что его министерство проведет проверку в отношении российской авиакомпании из-за срыва чартерной программы и накажет виновных. Ранее в этом же месяце эксперты подсчитали, что за неделю проблемы с рейсами «Вим-Авиа» в той или иной степени затронули около 10 тысяч пассажиров.

Сбои в графике полетов у перевозчика начались в конце мая. Компания на несколько часов задерживала рейсы в Болгарию, Турцию и по другим направлениям. «Вим-Авиа» также отменила большинство чартеров из Антальи на лето.