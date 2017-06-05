«Вим-Авиа» отменила летние чартеры из Антальи

Российская авиакомпания «Вим-Авиа» отменяет большинство чартеров в Анталью на лето. Список этих рейсов опубликован на сайте перевозчика.

В частности, до октября текущего года приостановлены маршруты из турецкого курорта в Челябинск, Москву, Белгород, Нижний Новгород, Краснодар, Самару, Нижневартовск и другие города.

В «Вим-Авиа» также попросили пассажиров этих рейсов обращаться за помощью к своему туроператору. Там подчеркнули, что компания выполнит все обязательства перед клиентами, которых уже перевезла чартерами на российские и зарубежные курорты.

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По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), сбои в расписании «Вим-Авиа» затронули такие организации, как ICS Travel Group, «НТК Интурист», Coral Travel, TUI Россия и другие.

В прошедшие выходные 3-4 июня компании в круглосуточном режиме решали вопросы с вылетом своих клиентов, которые должны были следовать чартерами «Вим-Авиа». Путешественников пересаживали на лайнеры других авиакомпаний, перенося дату отправления, или оформляли компенсации.

Ранее сообщалось, что перевозчик отменил все чартеры до 15 июня. Министр транспорта России Максим Соколов пообещал, что из-за ситуации с «Вим-Авиа» компенсации пассажирам за промедления с вылетом будут увеличены.

О проблемах с перевозкой туристов стало известно в конце мая. Тогда начались многочасовые задержки рейсов перевозчика в Болгарию, Турцию и по другим направлениям.