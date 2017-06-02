«Вим-Авиа» временно отменила все чартеры из-за массовых задержек рейсов

Российская авиакомпания «Вим-Авиа» решила отменить все чартерные рейсы до 15 июня из-за серьезных сбоев в расписании. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает «Интерфакс».

Как пояснили в пресс-службе перевозчика, такой шаг связан с необходимостью минимизировать массовые задержки рейсов, возникшие из-за промедления с возвращением компании трех ее самолетов из ремонта.

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Представитель «Вим-Авиа» также заявил, что все пассажиры, которые сейчас находятся на курортах, будут вывезены. «Относительно новых чартеров — вопрос будет решаться с каждым заказчиком рейса индивидуально», — добавил сотрудник перевозчика.

В конце мая стало известно, что Северо-Западная транспортная прокуратура внесла представление гендиректору «Вим-Авиа» в связи с многочасовой задержкой лайнера, который должен был доставить более 120 детей из Санкт-Петербурга в Болгарию.

Ранее в том же месяце чартер «Вим-Авиа» вылетел из Екатеринбурга в турецкий город Даламан с опозданием почти на 16 часов. Кроме того, клиенты перевозчика устроили акцию протеста в московском аэропорту Домодедово из-за сбоев в расписании авиакомпании.

